إتّصال هاتفيّ بين وزير الخارجية السعودية ونظيره الأميركي... هذا ما جرى بحثه

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بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، المستجدات في قطاع غزة.وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بحث الوزيران المقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الأوضاع في قاطع غزة وصفقة التبادل ومراحل إنجازها.كما بحث وزير الخارجية السعودية مع نظيره الأميركي التطورات في السودان. (العربية)