البرلمان السويسري يصوت ضد الاعتراف بدولة فلسطين

رفض البرلمان السويسري، الثلاثاء، مشروع قرار للاعتراف بدولة فلسطين.

وفي جلسة مناقشة وتصويت علنية، صوت 131 نائبا في الغرفة الثانية بالبرلمان السويسري ضد المشروع، مقابل 61 صوت لصالحه، بينما امتنع نائبان عن التصويت.

وقُدم مشروع القرار إلى البرلمان من قبل أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وخلال المناقشة، قال النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي فابيان مولينا: "تم الاعتراف بإسرائيل، ولم يتم الاعتراف بفلسطين".

وجدد دعوته إلى "حل الدولتين؛ إسرائيل وفلسطين"، قائلا: "دعونا نحسن الظروف لعملية سلام جديدة".

وفي الجلسة، أوصى وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس، الممثل للحكومة في البرلمان، برفض المشروع.

وأشار كاسيس إلى "اختلال في الجانب الفني للمشروع"، قائلا إن اعتراف البرلمان بفلسطين يعني "التعدي على نظام الاختصاصات" في البلاد.

وعقب إصرار النواب على معرفة موقف الحكومة الفيدرالية من المشروع، قال كاسيس إن "الوقت ليس مناسبا حاليا للاعتراف بفلسطين". (الأناضول)