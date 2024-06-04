ارتفاع بورصة موسكو والروبل الروسي

واصلت العملة الروسية ارتفاعها أمام العملات الرئيسية في بورصة موسكو، خلال تعاملات الثلاثاء، كذلك صعد مؤشرا البورصة الروسية.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 1.13% إلى 3177.11 نقطة.

فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.19% إلى 1124.73 نقطة.

وفي سوق العملات، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 3 كوبيكات (الروبل = 100 كوبيك) إلى 89.02 روبل، في حين انخفض سعر صرف اليورو بواقع 11 كوبيكا إلى 96.87 روبل.

بيما تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 3 كوبيكات إلى 12.25 روبل، بحسب بيانات بورصة موسكو. (روسيا اليوم)