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عربي-دولي

بـ3 مليارات دولار.. إسرائيل توقع على شراء 25 مقاتلة "إف 35"

Lebanon 24
04-06-2024 | 13:40
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أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، أنها وقّعت صفقة بثلاثة مليارات دولار مع الولايات المتحدة لشراء سرب ثالث قوامه 25 طائرة من مقاتلات اف-35 المتطورة التي تصنّعها لوكهيد مارتن، على أن يبدأ تسليمها في العام 2028.

 ونقل بيان الإعلان عن الصفقة عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قوله "في توقيت يسعى بعض من خصومنا لتقويض روابطنا مع أكبر حليف لنا، نعزز تحالفنا".

 وأضاف "هذا الأمر يوجّه رسالة قوية لأعدائنا في المنطقة".

 وفق وزارة الدفاع الإسرائيلية، ترفع الصفقة إلى 75 عدد مقاتلات اف-35 في أسطولها.

وجاء في البيان "سيبدأ تسليم جيش الدفاع الإسرائيلي المقاتلات في العام 2028 بمعدل ثلاث إلى خمس مقاتلات في العام".

 وإسرائيل هي الدولة الشرق أوسطية الوحيدة التي تمتلك مقاتلات اف-35 التي تعد الأكثر تطورا في العالم.

 هذه المقاتلات قادرة على التواري عن الرادارات ويمكن استخدامها لجمع معلومات استخبارية وتوجيه ضربات في عمق أراضي العدو وخوض قتال جوي. (النهار)

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