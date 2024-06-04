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عربي-دولي

من بيروت... ماذا أعلن قياديّ في "حماس" عن وقف إطلاق النار؟

Lebanon 24
04-06-2024 | 13:33
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قال القيادي في "حماس" أسامة حمدان، إنّ "الحركة لا يمكنها الموافقة على اتفاق لا يضمن موقفا إسرائيليا واضحا بشأن وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل من غزة".

وأوضح في مؤتمر صحفي في بيروت: "من دون موقف واضح من إسرائيل بالاستعداد لوقف دائم للحرب والانسحاب من غزة فإنه لن يكون هناك اتفاق". (سكاي نيوز)
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