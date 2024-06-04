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فرنسا.. تعليق جلسة للبرلمان بعد رفع علم فلسطين

Lebanon 24
04-06-2024 | 14:20
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قرر البرلمان الفرنسي، الثلاثاء، تعليق جلسته بسبب رفع العلم الفلسطيني من قبل نائبة عن حزب فرنسا الأبية، بعد أسبوع من حادثة مماثلة.

 وعقدت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الثانية في البرلمان)، جلسة طرح الأسئلة على الحكومة حضرها نواب حزب فرنسا الأبية مرتدين ملابس بألوان العلم الفلسطيني لإظهار دعمهم للشعب الفلسطيني.

 وخلال الجلسة، رفعت النائبة عن الحزب راشيل كيكي، العلم الفلسطيني، تضامنا مع سكان غزة الذين يتعرضون لهجمات إسرائيلية مستمرة منذ أشهر.

 وحظيت خطوة كيكي بتصفيق نواب المعارضة، فيما قررت رئيسة الجمعية يائيل برون بيفيه تعليق الجلسة. (الأناضول)

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