دولة جديدة تعترف بفلسطين: قرارنا رسالة أمل وسلام

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أصدرت وزارة الخارجية السلوفينية بيانا، أعلنت فيه عن الاعتراف رسميا بأن فلسطين دولة مستقلة وذات سيادة.وفي خطاب موجه إلى الشعب الفلسطيني، أكدت وزيرة الخارجية تانيا فاجون أن قرار سلوفينيا "هو رسالة أمل وسلام".وأضافت: "نحن نؤمن بأن حل الدولتين فقط هو ما يمكن أن يؤدي إلى سلام دائم في الشرق الأوسط". (روسيا اليوم)