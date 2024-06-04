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عربي-دولي

اليونان: تراجع هجمات الحوثيين بفضل التنسيق الدولي للمهام البحرية

Lebanon 24
04-06-2024 | 16:36
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قال وزير الشؤون البحرية اليوناني كريستوس ستيليانيدس لـ«رويترز» في مقابلة، الثلاثاء، إن التعاون الدولي الوثيق بين المهام البحرية في البحر الأحمر قلص عدد الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية، الأسبوع الماضي.

 وقال ستيليانيدس متحدثاً على هامش أسبوع بوسيدونيا للشحن في أثينا: "من دواعي ارتياحنا، شهدنا الأسبوع الماضي انخفاضاً ملحوظاً في عدد وكثافة الهجمات، هذا هو الواقع".

وأضاف: "هذا دليل آخر على أن المجتمع الدولي قادر بحزم على وقف ذلك".

 وأنشئت «أسبيدس» هذا العام لحماية السفن من هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران الذين نفذوا هجمات كثيرة بطائرات مسيّرة وصواريخ في منطقة البحر الأحمر منذ تشرين الثاني، ووسّعوا هجماتهم لتشمل ممرات مائية حيوية أخرى.

 ويقول الحوثيون إن هجماتهم تأتي تضامناً مع الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على غزة.

 وقال ستيليانيدس، وهو مفوض سابق في الاتحاد الأوروبي، إن الشحن البحري لم يشهد مثل هذه الهجمات ذات الدوافع السياسية منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أن الهجمات أحدثت ".تداعيات ملموسة جيوسياسياً وتجارياً وقانونياً وبيئياً".

 وقال إن التراجع في الآونة الأخيرة أظهر أن «أسبيدس» وعملية «حارس الازدهار» التي تقودها الولايات المتحدة يكمل كل منهما الآخر في المساعدة على استعادة حرية التجارة في المنطقة.

( الشرق الأوسط)
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