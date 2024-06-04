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عربي-دولي

بوتين يُعيّن شويغو منسقا للعمل على تطوير المجمع الصناعي العسكري

Lebanon 24
04-06-2024 | 16:41
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عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو منسقا للعمل على تطوير المجمع الصناعي العسكري.

وقال بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة الروسية عبر تقنية الفيديو: "بما أن القضايا متنوعة للغاية، فمن الضروري أن نأخذ في الاعتبار ربحية الإنتاج، ومن الضروري التأكد من حصول وزارة الدفاع على المعدات المناسبة. والمطلوب هنا هو منسق مستقل لكل هذا العمل. وسيكون هذا المنسق هو سكرتير مجلس الأمن الروسي". (روسيا اليوم)
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