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جدل في البحرين بسبب فرض السلطات تصريحاً أمنياً قبل السفر إلى العراق

Lebanon 24
04-06-2024 | 19:13
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بعد عودة الرحلات الجوية بين المنامة وبغداد مؤخراً عقب 4 سنوات من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، اشتكى مواطنون بحرينيون من أن السلطات اشترطت عليهم الحصول على تصريح أمني مسبق قبل السماح لهم بالسفر للعراق، بحسب قولهم.
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وسادت حالة من الجدل في البحرين بسبب فرض السلطات تصريحاً أمنياً قبل السفر إلى العراق، وهو قرار لم تعلنه السلطات البحرينية بشكل رسمي، لكن عدداً من المواطنين أكدوا عدم السماح لهم بمغادرة مطار البحرين دون الحصول على "التصريح الأمني".

بالنظر إلى تحذيرات السفر الصادرة عن وزارة الخارجية البحرينية، وهي لائحة تشمل دولا عدة تبدأ بأوكرانيا وتنتهي عند ليبيا، لم يكن العراق ضمن تلك القائمة.

ولم يرد مركز الاتصال الحكومي في البحرين على أسئلة موقع "الحرة" الموجهة عبر البريد الإلكتروني لتأكيد ما إذا كانت السلطات فرضت تصريحات أمنيا على مواطنيها للسفر للعراق من عدمه.

وتحدث مصادر بحرينية لموقع "الحرة" مؤكدة وجود مثل هذا الإجراء بالفعل، وهي خطوة كانت الحكومة السعودية اتخذتها على مواطنيها خلال وقت سابق.



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