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عربي-دولي

اجتماع أمني في الدوحة بخصوص "هدنة غزة".. ومجلس الحرب الإسرائيلي يطالب بهذه الضمانات

Lebanon 24
04-06-2024 | 23:05
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استكمالا لمناقشات إقرار مقترح الهدنة الذي تقدم به الرئيس الأميركي جو بايدن، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن حكومة الحرب ستطالب بضمانات أميركية بالسماح بمواصلة الحرب ضد حماس إذا انتهكت الحركة اتفاق الرهائن، إلا أن هذ القرار من شأنه أن يقلل من احتمالات التوصل إلى الاتفاق.
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وكانت مصادر مصرية قد أفادت يوم الثلاثاء، بأن وفدا أمنيا مصريا سيجتمع مع نظرائه القطريين والأميركيين في الدوحة اليوم الأربعاء في مسعى لإحياء مفاوضات التهدئة.

وأضافت المصادر أن الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته مع كافة الأطراف المعنية لدفع المسار التفاوضي للوصول إلى هدنة بقطاع غزة.

واتهم القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان الثلاثاء إسرائيل بالسعي إلى مفاوضات مفتوحة "بدون سقف زمني"، مؤكدا في الوقت ذاته أن لا يُمكن القبول باتفاق لا يضمن وقفا لإطلاق النار.

وجاءت هذه التصريحات في حين أعلنت قطر المنخرطة في وساطة بين إسرائيل وحماس، أنها تنتظر "موقفا واضحا" من الدولة العبرية حيال مقترح الهدنة في غزة الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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