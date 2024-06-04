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عربي-دولي

بين المخدرات والأموال والأسلحة.. إليكم أبرز المرافعات في قضية هانتر بايدن

Lebanon 24
04-06-2024 | 23:11
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قامت هيئة المحلفين التي تنظر في قضية هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي، المتهم بانتهاك قواعد حيازة الأسلحة، بمراجعة صور للكوكايين أرسلها بايدن إلى تجار المخدرات الذين كانوا يزودونه بالمواد المخدرة.
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وخلال المرافعات التي جرت يوم الثلاثاء في ولاية ديلاوير، تم عرض عدد من الصور والفيديوهات المأخوذة من الأجهزة الإلكترونية التابعة لهانتر بايدن، إذ أظهرت هذه المواد تعاطيه للمخدرات وتبادله الصور مع تجار المخدرات في ولاية كاليفورنيا.

وأكدت موظفة في مكتب التحقيقات الفدرالي أن هانتر بايدن أرسل رسائل أكد فيها تعاطيه للمخدرات بعد أيام من شرائه للسلاح.

وخلال الفترة من أيلول إلى تشرين الثاني 2018 سحب هانتر بايدن 150 ألف دولار من بطاقته المصرفية، ودفع نقدا أثناء شرائه المسدس في تشرين الاول 2018، حسب إفادة أحد شهود العيان.

يذكر أن هانتر بايدن يتهم بانتهاك قواعد حيازة الأسلحة، حيث أخفى إدمانه على المخدرات أثناء شراء المسدس، بالاضافة إلى التهرب الضريبي. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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