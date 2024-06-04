بعضهم بحالات خطيرة.. إصابة 9 جنود إسرائيليين بانفجار في قاعدة عسكرية

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أصيب 9 جنود إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة في قاعدة تساليم جنوبي إسرائيل، وفق ما أفاد بيان لجيش العدو الإسرائيلي اليوم الأربعاء.وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن اثنين من الجنود المصابين بالانفجار الذي وقع الثلاثاء في حالة خطيرة، مؤكدا أنه يجري تحقيقا في الحادث.وأضاف أنه "تم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم إبلاغ أسرهم". (سكاي نيوز)