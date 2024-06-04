Advertisement

عربي-دولي

بعضهم بحالات خطيرة.. إصابة 9 جنود إسرائيليين بانفجار في قاعدة عسكرية

Lebanon 24
04-06-2024 | 23:39
A-
A+
Doc-P-1207982-638531663858125786.jpeg
Doc-P-1207982-638531663858125786.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيب 9 جنود إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة في قاعدة تساليم جنوبي إسرائيل، وفق ما أفاد بيان لجيش العدو الإسرائيلي اليوم الأربعاء.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن اثنين من الجنود المصابين بالانفجار الذي وقع الثلاثاء في حالة خطيرة، مؤكدا أنه يجري تحقيقا في الحادث.
Advertisement

وأضاف أنه "تم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم إبلاغ أسرهم". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:18 | 2024-06-05
02:15 | 2024-06-05
01:44 | 2024-06-05
01:38 | 2024-06-05
01:35 | 2024-06-05
01:09 | 2024-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24