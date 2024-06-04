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عربي-دولي
خلال أسبوع واحد فقط.. لقاءان سيجمعان زيلينسكي مع بايدن
Lebanon 24
04-06-2024
|
23:47
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من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الاسبوع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في النورماندي في فرنسا، ثم مرة أخرى خلال انعقاد قمة مجموعة السبع في إيطاليا لبحث الحرب التي تخوضها كييف ضد الغزو الروسي.
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ويأتي هذا الدعم المزدوج بعد أن واجه بايدن انتقادات عقب إعلانه أنه لن يحضر قمة السلام الأوكرانية المقرر عقدها في سويسرا لانشغاله بدلا من ذلك بحضور حفل لجمع التبرعات الانتخابية يشارك فيه نجما هوليوود جورج كلوني وجوليا روبرتس.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان إن بايدن "ستكون لديه الفرصة للاجتماع مع الرئيس زيلينسكي" أثناء وجوده في النورماندي هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن بايدن سيبحث معه "الوضع الراهن وكيف يمكننا مواصلة دعمنا لأوكرانيا وتعميقه". (العربية)
المصدر:
روسيا اليوم
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