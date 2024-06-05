جريمة تهزّ العراق.. هذا ما فعله 8 أشقاء بخطيب شقيقتهم!

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هزت جريمة نفذها 8 أشقاء العراق، اذ اقدموا على قتل خطيب شقيقتهم بإطلاق الرصاص عليه وسط العاصمة بغداد، ليفارق الحياة متأثراً بإصابة في الرأس.وكشفت وسائل إعلام محلية عراقية، أن الجريمة التي وقعت بمنطقة الحبيبية في بغداد، وقد نتجت عن خلافات عائلية بين الطرفين، وأسفرت عن مقتل خطيب شقيقة القتلة.وأوضح المصدر أن "المتهمين لاذوا بالفرار، فيما تعمل الأجهزة الأمنية على مطاردتهم للقبض عليهم وتسليمهم إلى القضاء". (العربية)