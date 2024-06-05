تمّ نفيه سابقًا إلى لبنان.. "الأمير الأخضر" الذي خان "حماس" يُثير الجدل مجددًا

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أعلن مصعب يوسف، نجل قيادي بارز في حركة حماس عن معارضته لحل الدولتين معتبرا أن "السلطة الفلسطينية تشكل تهديدا أكبر من حماس".وقال يوسف خلال المؤتمر السنوي لصحيفة "جيروزليم بوست": "إن فلسطين تعتمد على تدمير إسرائيل. وإذا كان هناك أي تعريف لفلسطين، فهو يعني غياب إسرائيل".الصحيفة وصفت "الأمير الأخضر" بالإرهابي السابق الذي انشق إلى إسرائيل عام 1997 وعمل جاسوسا لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، حتى انتقل إلى الولايات المتحدة في عام 2007.وأضاف مصعب خلال حديثه: "بالنسبة لأولئك الذين يمثلون حل الدولتين، فإنهم إما يريدون زوال إسرائيل، أو أنهم لا يدركون هذا التهديد الوجودي".وحسن يوسف، من أبرز قيادات حماس في الضفة، وكان عضوا في المجلس التشريعي المنتخب عام 2006، واعتقل لأول مرة عندما كان عمره 16 عاما.وفي أوائل التسعينيات اعتقل مجددا بتهمة الانتماء لحماس، حيث انتهت هذه الفترة بنفيه عام 1992 إلى مرج الزهور جنوب لبنان لمدة عام. (سكاي نيوز)