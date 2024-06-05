"تلقيت تهديدات".. ستورمي دانيلز: ارتديت سترة مضادة للرصاص أثناء شهادتي ضد ترامب

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كشفت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، أنها ارتدت "سترة مضادة للرصاص" عند حضور جلسات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب للإدلاء بشهادتها، في إشارة إلى محاكمة شراء الصمت التي دِين فيها الرئيس السابق بـ34 تهمة في خطوة وصفت بالتاريخية، بسبب تلقيها تهديدات "خطيرة" ضدها وضد أسرتها.وقالت دانيلز: "الأمر لا يتعلق كثيرًا بدونالد ترمب.. لدينا رجل متهم بالتحريض على أعمال الشغب في الكابيتول يوم 6 كانون الثاني وتشجيع أتباعه على الرد بعنف.. وتلقيت بعض التهديدات الخطيرة بالقتل يومياً، تهديدات ضد عائلتي وابنتي، وصور أشياء مرعبة قالوا إنهم سيفعلونها بعائلتي أمامي.. وكان هناك بريد إلكتروني واحد على وجه الخصوص كان يبدو غريباً وعرضته على بعض الأصدقاء المكلفين بإنفاذ القانون هنا في فلوريدا وقالوا "أتعلمون، إنه آمن أفضل من الأسف، لن تندموا على ارتداء هذه "السترة المضادة للرصاص". إذا أطلق شخص ما النار عليك. وعليك أن تضع في اعتبارك أنه في الأيام التي سبقت شهادتي، أضرم شخص ما النار في نفسه، وكان هناك شخص يطلق النار، أعتقد أنه كان هناك، لذا في هذه المرحلة كل شيء ممكن".وفي وقت سابق، دعت ستورمي دانيلز ممثلة الأفلام الإباحية السابقة التي كانت في قلب القضية التي أدت إلى إدانة ترامب جنائيا، القضاء الأميركي إلى سجن المرشح الجمهوري الذي بات على قولها منفصلا عن الواقع.وقالت ستورمي دانيلز (45 عاما)على موقع صحيفة "ديلي ميرور" Daily Mirror البريطانية في أول مقابلة لها منذ صدور الحكم عن محكمة نيويورك: "أودعوه السجن، وأعتقد أنه يجب أن تصدر بحقه عقوبة بالسجن ويقدم ساعات الخدمة العامة للمحرومين أو أن يكون كيس ملاكمة طوعيا في ملجأ للنساء"، معتبرة أن المرشح الجمهوري "منفصل تماما وكليا عن الواقع".وفي ختام مداولات استمرت يومين، أعلنت هيئة محلفين تضم 12 مواطنا عاديا من نيويورك الخميس بالإجماع إدانة ترامب بجميع التهم الأربع والثلاثين الموجهة إليه في قضية تزوير مستندات محاسبية، بهدف إخفاء مبلغ مالي دفعه لشراء صمت دانيلز تفاديا لفضيحة جنسية قبل انتخابات 2016 التي خاضها الجمهوري ضد هيلاري كلينتون. (العربية)