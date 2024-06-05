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علامات التقدم في السن تظهر على بايدن.. تقرير يكشف!

Lebanon 24
05-06-2024 | 03:16
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بدت علامات الضعف في الأداء المعرفي واضحة جدا على الرئيس الأميركي جو بايدن، في اجتماعات خاصة مع المشرعين في الكونغرس.
 
وبايدن (81 عاما) هو أكبر من يتولى الرئاسة سنا، ويواجه شكوكا من الناخبين والمشرعين الجمهوريين بشأن قدرته على القيام بمهمته. وقال العديد من الجمهوريين وحتى بعض الديمقراطيين إن علامات التقدم في العمر بدأت تظهر في اجتماعات خاصة، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، التي تحدثت مع 45 مشرعا ومسؤولا إداريا حول الأداء العقلي للرئيس.
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وعندما التقى بايدن مع قادة الكونغرس في كانون الثاني للتفاوض على اتفاق لإرسال تمويل إضافي إلى أوكرانيا، تحدث بايدن بهدوء شديد في بعض الأحيان لدرجة أن بعض الناس واجهوا صعوبة في سماعه، حسبما قال خمسة أشخاص مطلعين على الاجتماع للصحيفة الأميركية.

كما قرأ الرئيس من الملاحظات لتوضيح النقاط، وتوقف عن الكلام لفترات طويلة من الوقت، بل وأغمض عينيه لفترة طويلة لدرجة أن بعض الأشخاص في الاجتماع تساءلوا عما إذا كان قد نام.

وفي شباط، عندما التقى مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون، قال بايدن إن التغيير الأخير في سياسة إدارته والذي عرض بعض مشاريع الطاقة الكبرى للخطر كان مجرد دراسة، وكان جونسون يشعر بالقلق من أن الرئيس نسي تفاصيل سياسته.

ومع ذلك، رفض مسؤولو البيت الأبيض العديد من روايات الأشخاص الذين التقوا بالرئيس أو تم إطلاعهم على تلك الاجتماعات، قائلين إن مثل هذه الانتقادات كانت بدافع السياسة الحزبية. (روسيا اليوم)
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