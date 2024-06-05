عائداته ستكون من أصول روسية.. أميركا ستقدم قرضًا جديدًا لأوكرانيا

Advertisement

أشار تقرير إلى أن واشنطن ستقدم لكييف قرضا بقيمة 50 مليار دولار، مشيرة إلى أنه سيتم سداده من عائدات الأصول الروسية، حسب صحيفة "فاينانشيال تايمز".ووفقا للصحيفة، ترى الولايات المتحدة أنه يجب تمديد العقوبات الأوروبية فيما يتعلق بالأصول الروسية إلى أجل غير مسمى لتحديد التفاصيل الدقيقة للقرض.وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تدرس أيضا خيارات أخرى فيما إذا لم توافق دول الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات أو في حال كانت العائدات لا تصل إلى مستوى مدفوعات السداد المطلوبة.كما أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في جلسة استماع أمام لجنة مجلس الشيوخ أن مجموعة الـ 7 تناقش تخصيص قرض لأوكرانيا واستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لسداد تلك القروض. (روسيا اليوم)