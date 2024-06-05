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عربي-دولي
عائداته ستكون من أصول روسية.. أميركا ستقدم قرضًا جديدًا لأوكرانيا
Lebanon 24
05-06-2024
|
03:15
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أشار تقرير إلى أن واشنطن ستقدم لكييف قرضا بقيمة 50 مليار دولار، مشيرة إلى أنه سيتم سداده من عائدات الأصول الروسية، حسب صحيفة "فاينانشيال تايمز".
ووفقا للصحيفة، ترى الولايات المتحدة أنه يجب تمديد العقوبات الأوروبية فيما يتعلق بالأصول الروسية إلى أجل غير مسمى لتحديد التفاصيل الدقيقة للقرض.
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وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تدرس أيضا خيارات أخرى فيما إذا لم توافق دول الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات أو في حال كانت العائدات لا تصل إلى مستوى مدفوعات السداد المطلوبة.
كما أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في جلسة استماع أمام لجنة مجلس الشيوخ أن مجموعة الـ 7 تناقش تخصيص قرض لأوكرانيا واستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لسداد تلك القروض. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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