بايدن وصل إلى فرنسا.. وسيلتقي ماكرون وزيلينسكي

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى فرنسا اليوم الخميس، حيث يطلق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون احتفالات ذكرى إنزال النورماندي الذي نفّذه الحلفاء في 6 حزيران 1944، مع الرغبة في إظهار الوحدة الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا.

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ويفترض أن يزور بايدن شواطئ النورماندي (شمال غرب) لإحياء الذكرى الثمانين ليوم الإنزال، حيث سيلتقي الملك البريطاني تشارلز الثالث والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وكذلك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي هذه المناسبة، سيلقي بايدن كلمة خلال الاحتفالات الرسمية على شواطئ يوتا وأوماها بيتش حيث هبط "73 ألف أميركي شجاع" من أجل "إفساح المجال أمام تحرير فرنسا وأوروبا" وفق ما أفاد البيت الأبيض.