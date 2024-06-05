Advertisement

عربي-دولي

بايدن وصل إلى فرنسا.. وسيلتقي ماكرون وزيلينسكي

Lebanon 24
05-06-2024 | 03:44
A-
A+
Doc-P-1208059-638531810600169165.jpg
Doc-P-1208059-638531810600169165.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
 
وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى فرنسا اليوم الخميس، حيث يطلق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون احتفالات ذكرى إنزال النورماندي الذي نفّذه الحلفاء في 6 حزيران 1944، مع الرغبة في إظهار الوحدة الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا.
Advertisement
 
ويفترض أن يزور بايدن شواطئ النورماندي (شمال غرب) لإحياء الذكرى الثمانين ليوم الإنزال، حيث سيلتقي الملك البريطاني تشارلز الثالث والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وكذلك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
 
وفي هذه المناسبة، سيلقي بايدن كلمة خلال الاحتفالات الرسمية على شواطئ يوتا وأوماها بيتش حيث هبط "73 ألف أميركي شجاع" من أجل "إفساح المجال أمام تحرير فرنسا وأوروبا" وفق ما أفاد البيت الأبيض.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:58 | 2024-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2024-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2024-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:21 | 2024-06-05
05:09 | 2024-06-05
05:05 | 2024-06-05
04:47 | 2024-06-05
04:39 | 2024-06-05
04:36 | 2024-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24