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عربي-دولي

رغم محاولات العرقلة.. سلوفينيا تصدر مرسومًا للإعتراف بالدولة الفلسطينية

Lebanon 24
05-06-2024 | 04:39
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بعد أسبوع من اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنروج بالدولة الفلسطينية، أقر البرلمان السلوفيني الثلاثاء مرسوما يعترف بدولة فلسطين، بعدما قرر الائتلاف الحاكم المضي قدما بالتصويت ورد التماس للمعارضة بإرجائه.
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وكان الحزب الديمقراطي السلوفيني بزعامة رئيس الوزراء السابق يانيز يانشا قد تقدم الإثنين بمذكرة تدعو إلى تنظيم استفتاء استشاري حول مرسوم الاعتراف، في مسعى لإرجاء التصويت لمدة ثلاثين يوما.

لكن خلافا لكل التوقعات، اعتبرت رئيسة البرلمان أورسكا كلاكوكار زوبانكيتش أن المعارضة "أساءت استخدام آلية الاستفتاء"، لافتة إلى أن مهلة الـ30 يوما تنطبق فقط على مشاريع القوانين وليس على المراسيم.

وفي جلسة صاخبة استمرت ست ساعات، توقفت مرات عدة لأسباب إجرائية، تم رفض المذكرة بغالبية كبيرة وتم تمرير المرسوم.

وكانت الحكومة أحالت المرسوم في وقت سابق ليوافق عليه البرلمان، الأمر الذي يشكل تسريعا للآلية استباقا للانتخابات الأوروبية المقررة الأحد.

ويرى رئيس الوزراء الليبرالي روبرت غولوب، أن مثل هذا الاعتراف "يوجه رسالة سلام".

ويشدد على أن "الوقت قد حان ليوحد العالم أجمع جهوده نحو حل الدولتين الذي سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط". (فرانس برس)
المصدر: فرانس برس
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