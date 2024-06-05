28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
32
o
النبطية
38
o
زحلة
39
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
38
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رغم محاولات العرقلة.. سلوفينيا تصدر مرسومًا للإعتراف بالدولة الفلسطينية
Lebanon 24
05-06-2024
|
04:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد أسبوع من اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنروج بالدولة الفلسطينية، أقر البرلمان السلوفيني الثلاثاء مرسوما يعترف بدولة فلسطين، بعدما قرر الائتلاف الحاكم المضي قدما بالتصويت ورد التماس للمعارضة بإرجائه.
Advertisement
وكان الحزب الديمقراطي السلوفيني بزعامة رئيس الوزراء السابق يانيز يانشا قد تقدم الإثنين بمذكرة تدعو إلى تنظيم استفتاء استشاري حول مرسوم الاعتراف، في مسعى لإرجاء التصويت لمدة ثلاثين يوما.
لكن خلافا لكل التوقعات، اعتبرت رئيسة البرلمان أورسكا كلاكوكار زوبانكيتش أن المعارضة "أساءت استخدام آلية الاستفتاء"، لافتة إلى أن مهلة الـ30 يوما تنطبق فقط على مشاريع القوانين وليس على المراسيم.
وفي جلسة صاخبة استمرت ست ساعات، توقفت مرات عدة لأسباب إجرائية، تم رفض المذكرة بغالبية كبيرة وتم تمرير المرسوم.
وكانت الحكومة أحالت المرسوم في وقت سابق ليوافق عليه البرلمان، الأمر الذي يشكل تسريعا للآلية استباقا للانتخابات الأوروبية المقررة الأحد.
ويرى رئيس الوزراء الليبرالي روبرت غولوب، أن مثل هذا الاعتراف "يوجه رسالة سلام".
ويشدد على أن "الوقت قد حان ليوحد العالم أجمع جهوده نحو حل الدولتين الذي سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط". (فرانس برس)
المصدر:
فرانس برس
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هجومٌ خطير على السفارة الأميركية في بيروت.. معلومات تكشف ما حصل (صور)
Lebanon 24
هجومٌ خطير على السفارة الأميركية في بيروت.. معلومات تكشف ما حصل (صور)
01:58 | 2024-06-05
05/06/2024 01:58:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ينخفض سعر صرف الدولار إلى 60 ألف ليرة؟
Lebanon 24
هل ينخفض سعر صرف الدولار إلى 60 ألف ليرة؟
02:45 | 2024-06-05
05/06/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عاشت على التنفس الاصطناعي في أواخر أيامها.. وفاة نجمة معروفة ويحبها الجمهور العربي من هي؟!
Lebanon 24
عاشت على التنفس الاصطناعي في أواخر أيامها.. وفاة نجمة معروفة ويحبها الجمهور العربي من هي؟!
09:00 | 2024-06-04
04/06/2024 09:00:52
Lebanon 24
Lebanon 24
في سماء لبنان... إليكم بالفيديو ما فعلته طائرات إسرائيليّة قبل قليل
Lebanon 24
في سماء لبنان... إليكم بالفيديو ما فعلته طائرات إسرائيليّة قبل قليل
11:21 | 2024-06-04
04/06/2024 11:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن بدء الحرب على لبنان.. مصادر تكشف خطّة الجيش الإسرائيليّ
Lebanon 24
بشأن بدء الحرب على لبنان.. مصادر تكشف خطّة الجيش الإسرائيليّ
15:46 | 2024-06-04
04/06/2024 03:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:33 | 2024-06-05
تقرير يكشف عن خطّة إسرائيليّة "فاشلة"... استهدفت بالسرّ هؤلاء
07:32 | 2024-06-05
توقّعات داخل إسرائيل.. الحرب قد تندلع مع "الحزب" خلال أسابيع
07:22 | 2024-06-05
المحكمة العليا في السعودية تدعو إلى تحري هلال ذي الحجة
06:56 | 2024-06-05
تقرير لمنظمة حقوقيّة: إسرائيل قصفت لبنان بقذائف خطيرة جدّاً
06:33 | 2024-06-05
سابقة خطيرة.. ماذا يعني قيام متطرفين يهود باقتحام باحات "الأقصى" بـ"التيفيلين"؟
06:00 | 2024-06-05
تقرير لـ"Responsible Statecraft": إسرائيل تختبر ضعف مصر في صراع غزة
فيديو
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
05/06/2024 14:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
05/06/2024 14:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:30 | 2024-06-01
05/06/2024 14:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24