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عربي-دولي

بعد مقتل مستشار عسكري في سوريا.. إيران تتوعد إسرائيل

Lebanon 24
05-06-2024 | 04:47
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هددت إيران اليوم الأربعاء، إسرائيل ردا على مقتل مستشار عسكري إيراني في قصف على ريف حلب الشمالي بسوريا هذا الأسبوع، بحسب وكالة أنباء "العالم العربي".

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي قوله: "على إسرائيل انتظار الرد" على مقتل المستشار العسكري، سعيد أبيار، في القصف الذي راح فيه أيضا عناصر من فصائل موالية لإيران.
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وأضاف: سلامي "على الصهاينة أن يعلموا أنهم سيدفعون ثمن دماء الأبرياء التي سالت في هذه الجريمة، وعليهم انتظار الرد".
أشارت الوكالة إلى أن أبيار قتل أثناء أداء مهمة استشارية في سوريا. (العربية)






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