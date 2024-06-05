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عربي-دولي
الأردن يُحبط أكبر عمليّة تهريب للمخدرات.. من أين أتت الشحنة؟
Lebanon 24
05-06-2024
|
05:09
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أعلن مسؤول أردني عن إحباط أكبر عملية تهريب للمخدرات منذ عدة سنوات عند معبر حدودي مع المملكة العربية السعودية.
وأضاف المسؤول أن الشحنة تعود لشبكات تهريب مرتبطة بإيران في سوريا.
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وبحسب الأمن العام الأردني، فقد تم إحباط تهريب 9.5 مليون حبة مخدرة.
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