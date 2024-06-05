الأردن يُحبط أكبر عمليّة تهريب للمخدرات.. من أين أتت الشحنة؟

أعلن مسؤول أردني عن إحباط أكبر عملية تهريب للمخدرات منذ عدة سنوات عند معبر حدودي مع المملكة العربية السعودية.

وأضاف المسؤول أن الشحنة تعود لشبكات تهريب مرتبطة بإيران في سوريا.

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