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عربي-دولي

الأردن يُحبط أكبر عمليّة تهريب للمخدرات.. من أين أتت الشحنة؟

Lebanon 24
05-06-2024 | 05:09
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أعلن مسؤول أردني عن إحباط أكبر عملية تهريب للمخدرات منذ عدة سنوات عند معبر حدودي مع المملكة العربية السعودية.
 
وأضاف المسؤول أن الشحنة تعود لشبكات تهريب مرتبطة بإيران في سوريا. 
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وبحسب الأمن العام الأردني، فقد تم إحباط تهريب 9.5 مليون حبة مخدرة. 
 
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