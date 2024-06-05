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عربي-دولي

الصين رداً على بايدن: قضية تايوان هي مسألة داخلية

Lebanon 24
05-06-2024 | 05:21
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 أشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إلى أنه لا يمكن لأي تهديدات أن تهز عزم الصين على الدفاع عن وحدة أراضيها.

وقالت ردا على طلب للتعليق على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن عن إمكان إرسال قوات أميركية للدفاع عن تايوان: "قضية تايوان هي مسألة داخلية للصين، ولا يمكن قبول أي تدخل خارجي".
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أضافت: "لا يمكن لأي ضغط أو تهديدات أن يهز العزم والإرادة والسلطة الحازمة للحكومة الصينية والشعب الصيني في الدفاع عن السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للبلاد".
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