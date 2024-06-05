أوكرانيا رفضت دعوة الصين لعقد مؤتمر للسلام

رفضت الخارجية الأوكرانية دعوة الصين لعقد مؤتمر للسلام بمشاركة روسيا حيث أعربت عن اعتقادها بأن شروط التسوية السلمية للصراع "يجب أن تحددها كييف حصرا" وذلك وفقا لتعليق وزارة الخارجية الأوكرانية المنشور بالموقع الإلكتروني للوزارة، على حديث وزير الخارجية الصيني وانغ يي بشأن ضرورة تسريع الاستعدادات لمؤتمر سلام فعال حقا بمشاركة روسيا.

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وتابع تعليق الخارجية الأوكرانية: "إن أوكرانيا، التي تدور حرب على أراضيها هي من ينبغي أن تحدد ما يجب أن يكون عليه السلام. والأساس العادل الوحيد لتحقيق هذا السلام هو صيغة السلام الأوكرانية للرئيس فلاديمير زيلينسكي".

في الوقت نفسه، دعت الخارجية الأوكرانية الصين مرة أخرى إلى "إرسال ممثل رفيع المستوى إلى ما يسمى بقمة السلام في سويسرا من أجل إعطاء إشارة حول موقف الصين المتوازن"، بل وانتقدت بكين لعقدها اجتماعات قمة روسية صينية منتظمة.