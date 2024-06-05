سياسي ألماني تعرّض للطعن... نُقِلَ إلى المستشفى فوراً وهذه حالته الصحيّة

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ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن عضوا في حزب يميني متطرف ألماني أصيب في هجوم طعن في مدينة مانهايم جنوب غربي البلاد، بعد أيام فقط من هجوم بسكين أسفر عن مقتل ضابط شرطة وإصابة 5 أشخاص آخرين في المدينة عينها.وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن مرشحا من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، أمسك بشخص يحاول تمزيق ملصق انتخابي، فطعنه الأخير بسكين.ولا يزال سياسي حزب "البديل من أجل ألمانيا" في المستشفى، وهو مصاب بجروح لا تُهدّد حياته. (العربية)