المحكمة العليا في السعودية تدعو إلى تحري هلال ذي الحجة

Advertisement

دعت المحكمة العليا في السعودية، الأربعاء، عموم المسلمين في أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الخميس، التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة، الموافق 6 حزيران.جاء ذلك في بيان للمحكمة العليا نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، وهذا نصه:"نظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا أن يوم الخميس الموافق 9 أيار 2024 هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1445 هجرية، فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الخميس 6 حزيران 2024"."ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة"."تأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة، لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين". (سكاي نيوز عربية)