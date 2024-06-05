تقرير يكشف عن خطّة إسرائيليّة "فاشلة"... استهدفت بالسرّ هؤلاء

Advertisement

نظمت إسرائيل حملة "فاشلة"، استهدفت المشرعين الأميركيين والجمهور الأميركي برسائل مؤيدة لإسرائيل، تهدف إلى تعزيز الدعم لأعمالها في الحرب مع غزة، وفقا لـ"نيويورك تايمز".وقال أربعة مسؤولين إسرائيليين للصحيفة الأميركية إن الحملة السرية تمت بتكليف من وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية، وهي هيئة حكومية تربط اليهود في كافة أنحاء العالم بإسرائيل.وبدأت العملية بعد أسابيع فقط من الحرب في تشرين الاول، حيث تلقت العشرات من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية الناشئة رسائل بريد إلكتروني ورسائل "واتساب" تدعوهم للانضمام إلى اجتماعات عاجلة ليصبحوا "جنودا رقميين" لإسرائيل أثناء الحرب.وخصصت الوزارة حوالي مليوني دولار للعملية واستأجرت شركة Stoic، وهي شركة تسويق سياسي في تل أبيب، لتنفيذها، بحسب المسؤولين والوثائق. (روسيا اليوم)