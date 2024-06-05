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عربي-دولي

تحذير.. ارتفاع حرارة الأرض لـ"مستوى غير مسبوق"

Lebanon 24
05-06-2024 | 08:08
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حذّر عشرات من أبرز الباحثين في دراسة نشرت نتائجها اليوم الأربعاء، من أن ارتفاع حرارة الأرض الناجم عن النشاط البشري بلغ "مستوى غير مسبوق" والفترة الزمنية المتاحة للحد من ارتفاع الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية تضيق.
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وذكر العلماء أن "ارتفاع حرارة الأرض الذي يسببه الإنسان زاد بمعدل غير مسبوق في القياسات التي أجريت باستخدام أدوات علمية ليبلغ 0.26 درجة مئوية في الفترة بين عامي 2014 و2023". (العربية)

عربي-دولي

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