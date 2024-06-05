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شولتس يُعلن عن شراء مقاتلات "يوروفايتر" للجيش الألماني

Lebanon 24
05-06-2024 | 08:31
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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن شراء 20 مقاتلة "يوروفايتر" للجيش الألماني، بحسب ما نقلت قناة "فينيكس" التلفزيونية.

وفقا للقناة، يعتزم شولتس الحفاظ على الطاقة الإنتاجية للأسلحة في ألمانيا وتوسيعها.
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وقال شولتس: "سنطلب 20 مقاتلة يوروفايتر، بالإضافة إلى 38 مقاتلة أخرى قيد التطوير حاليا". (روسيا اليوم)
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