شولتس يُعلن عن شراء مقاتلات "يوروفايتر" للجيش الألماني

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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن شراء 20 مقاتلة "يوروفايتر" للجيش الألماني، بحسب ما نقلت قناة "فينيكس" التلفزيونية.وفقا للقناة، يعتزم شولتس الحفاظ على الطاقة الإنتاجية للأسلحة في ألمانيا وتوسيعها.وقال شولتس: "سنطلب 20 مقاتلة يوروفايتر، بالإضافة إلى 38 مقاتلة أخرى قيد التطوير حاليا". (روسيا اليوم)