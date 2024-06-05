بايدن: زعماء العالم خائفون من فوز ترامب بالرئاسة

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال مقابلة مع مجلة Time، إن زعماء العالم "خائفون" من فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة، وإنهم أخبروه أنه يجب ألا يسمح له بذلك.

وفي المقابلة التي تطرق خلالها لعدة ملفات دولية ومحلية، قال بايدن: "لقد حضرت كثيراً من الاجتماعات الدولية، أكثر مما يحضره معظم الرؤساء، خلال ثلاث سنوات ونصف السنة، ولا يوجد اجتماع دولي كبير حضرته إلا وتحدَّث معي خلاله زعيم عالمي وأنا أغادر، وقال لي: لا يمكن لترامب الفوز. لا يمكنك السماح له بالفوز".



وتحدّث بايدن عن موقف حدث معه، خلال أول قمة لمجموعة السبع يحضرها رئيساً عام 2021، حيث قال إنه أخبر الزعماء بأن أميركا "عادت لمكانتها" من جديد، ليرد عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسؤال هو: "إلى متى؟"، في إشارة إلى قلقه من عودة ترامب مرة أخرى للرئاسة.



وقال بايدن أيضاً إن الزعماء أعربوا عن استيائهم مما حدث في مبنى الكابيتول، في السادس من كانون الثاني 2021، حيث هاجم أنصار ترامب المبنى، لمنع إعلان فوز بايدن بالانتخابات.

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وبحسب حديث الرئيس الأميركي، فقد تساءل أحد الزعماء، خلال القمة، عن رد فعل أميركا إذا حدث شيء مُشابه لهذا الهجوم في لندن.



كما هاجم بايدن الرئيس السابق بسبب ما وصفه بـ"التقصير في أداء الواجب" في ذلك اليوم.



وقال: "كان ترامب يتابع الهجوم من التلفزيون لمدة ثلاث ساعات، ولم يفعل أي شيء، لقد أثر ذلك الحدث على ثقة زعماء العالم في أميركا".



وقال إن الديمقراطية الأميركية والديمقراطيات في جميع أنحاء العالم كانت "على المحك" بسبب أفعال ترامب.

وفي حين تُظهر استطلاعات الرأي قلقاً لدى الناخبين الأميركيين إزاء عمر بايدن، مع أن ترامب يصغره بأربع سنوات فقط، رأى بايدن أنه المرشح الأفضل.



وردّاً على سؤال حول ما إذا كان مؤهلاً لتولي مهام ولاية ثانية تنتهي وهو بعمر 86 عاماً، أجاب: "يمكنني القيام بذلك أفضل من أي شخص تعرفونه". (العربية)