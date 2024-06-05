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عربي-دولي

"يجب استبدالها"... يائير لابيد: الحكومة تخلت عن إسرائيل

Lebanon 24
05-06-2024 | 08:53
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قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأربعاء، إن الحكومة الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو "تخلت عن إسرائيل".

وذكر لابيد، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في منصة "إكس" أن "ما يحترق ليس الشمال فقط، بل الردع الإسرائيلي والشرف الإسرائيلي أيضا، والحكومة تخلت عن إسرائيل ويجب استبدالها".
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وسبق للابيد أن قال يوم الإثنين إن الحكومة الحالية لا تملك "خطة لليوم التالي في غزة ولا خطة لإعادة السكان إلى الشمال، ولا إدارة ولا استراتيجية".

ووصف الحكومة بزعامة نتنياهو بأنها "حكومة الفوضى الكاملة".

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