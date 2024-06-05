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عربي-دولي
نتنياهو يتحدث للمرة الأولى عن حالته الصحية.. هل يعاني من السرطان؟
Lebanon 24
05-06-2024
|
09:51
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تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى، مع المعلومات المتداولة في الأوساط الإسرائيلية بشأن حالته الصحية.
وكشف موقع "واينت" أن نتنياهو رفع دعوى قضائية ضد عدد من الناشطين الذين نشروا معلومات تفيد بأنه مصاب بسرطان البنكرياس.
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وجاء في الدعوى القضائية التي رفعها نتنياهو ضد الناشط الاحتجاجي غونين بن يتسحاق والصحافيين بن كاسبيت وأوري مسغاف، "رئيس الوزراء ليس مريضا وبالتأكيد ليس لديه سرطان البنكرياس".
وأضافت الدعوى أنه "في الأسابيع والأيام الأخيرة، بدأ المتهمون بنشر معلومات كاذبة وشريرة ضد رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتقديم إقرارات كاذبة بشأن صحته"، مؤكدة أن "كل تلك المعلومات هي أكاذيب خبيثة". (روسيا اليوم)
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