Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو يتحدث للمرة الأولى عن حالته الصحية.. هل يعاني من السرطان؟

Lebanon 24
05-06-2024 | 09:51
A-
A+
Doc-P-1208216-638532031726996100.jpg
Doc-P-1208216-638532031726996100.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى، مع المعلومات المتداولة في الأوساط الإسرائيلية بشأن حالته الصحية.
 
وكشف موقع "واينت" أن نتنياهو رفع دعوى قضائية ضد عدد من الناشطين الذين نشروا معلومات تفيد بأنه مصاب بسرطان البنكرياس.
Advertisement

وجاء في الدعوى القضائية التي رفعها نتنياهو ضد الناشط الاحتجاجي غونين بن يتسحاق والصحافيين بن كاسبيت وأوري مسغاف، "رئيس الوزراء ليس مريضا وبالتأكيد ليس لديه سرطان البنكرياس".

وأضافت الدعوى أنه "في الأسابيع والأيام الأخيرة، بدأ المتهمون بنشر معلومات كاذبة وشريرة ضد رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتقديم إقرارات كاذبة بشأن صحته"، مؤكدة أن "كل تلك المعلومات هي أكاذيب خبيثة". (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:58 | 2024-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2024-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2024-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2024-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:04 | 2024-06-05
11:40 | 2024-06-05
11:20 | 2024-06-05
11:19 | 2024-06-05
11:00 | 2024-06-05
10:49 | 2024-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24