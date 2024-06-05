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عربي-دولي

في رسالة مفتوحة... عاملون في أكبر شركات الذكاء الاصطناعي يحذرون من مخاطرها

Lebanon 24
05-06-2024 | 09:54
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أصدرت مجموعة من الموظفين الحاليين والسابقين في شركات الذكاء الاصطناعي البارزة رسالة مفتوحة حذرت من نقص الرقابة على السلامة داخل الصناعة ودعوا إلى زيادة الحماية للمبلغين عن المخالفات.

وتعد الرسالة التي تدعو إلى "الحق في التحذير من الذكاء الاصطناعي"، واحدة من أكثر التصريحات العلنية حول مخاطر الذكاء الاصطناعي من جانب الموظفين ضمن صناعة تعتبر سرية بشكل عام.
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ووقع على الرسالة 11 موظفاً حالياً وسابقاً في OpenAI، بالإضافة إلى اثنين من موظفي "Google DeepMind" الحاليين أو السابقين، أحدهما كان يعمل سابقاً في "Anthropic". (العربية)

عربي-دولي

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