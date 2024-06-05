تعليق علم فلسطيني كبير في وسط ميلانو

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ظهر علم فلسطيني كبير على واجهة الكاتدرائية الرئيسية في ميلانو اليوم الأربعاء.جاء ذلك وفقا لما نشرته قناة Tgcom24 على تطبيق "تليغرام"، حيث نشر صورة العلم أحد أعضاء مجلس المدينة في صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إلا أن الشرطة قامت بإزالة العلم بعد بضع دقائق، حيث يجري تحديد منظمي ومنفذي الفعالية من خلال كاميرات المراقبة.وبحسب صحيفة "جيورنو"، فإن وراء هذه البادرة السياسية، التي أدانتها الجالية اليهودية في ميلانو، مرشح حزب الخضر للبرلمان الأوروبي ستيفانو أبوزو. (روسيا اليوم)