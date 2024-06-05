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عربي-دولي

مصر.. مصادر تكشف قائمة الوزراء الباقين في حكومة 2024

Lebanon 24
05-06-2024 | 11:20
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كشفت مصادر لـRT عن وزراء سيستمرون في الحكومة المصرية الجديدة التي سيعيد مصطفى مدبولي تشكيلها بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وأكدت المصادر أن الوزراء المستمرين هم: "المالية - التخطيط - النقل -الإسكان -التعليم العالي- التعليم الاساسي- الموارد المائية - الأوقاف- الصحة- البترول".

 وكلف الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل"حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم".

 وضع قرار التكليف أمام الحكومة الجديدة كذلك "العمل على ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي".

 كما تضمنت تكليف السيسي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

(روسيا اليوم)
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