مستوطنون يعتدون على صحفيين خلال تغطيتهم مسيرة الأعلام

اعتدى مستوطنون يهود بالضرب، الأربعاء، على صحفيين في منطقة باب العامود بالبلدة القديمة بالقدس الشرقية، قبيل انطلاق ما تسمى بـ"مسيرة الأعلام" الإسرائيلية التي تحتفي بذكرى احتلال المدينة عام 1967.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: أبعدت الشرطة الصحفيين الذين كانوا يغطون مسيرة الأعلام في القدس، بعدما تعرضوا لاعتداء من ناشطين يمينيين.

بدورها، أوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية أن مراسلها "نير حسون، تعرض لهجوم من شبان مشاركين في مسيرة الأعلام في البلدة القديمة، وقام بعضهم بطرحه أرضا وركله حتى تدخلت الشرطة".

وأشارت إلى أنه "قبل ساعات من الانطلاق الرسمي لمسيرة الأعلام، وصل مئات الشبان المستوطنين إلى الحي الإسلامي في المدينة القديمة. وقاموا بشتم وضرب وتهديد الفلسطينيين والصحفيين".

وبحسب الصحيفة "اقتحم المستوطنون عدة مرات المتاجر الفلسطينية وقاموا بأعمال شغب، ورددوا هتاف (الموت للعرب) وأغاني الكراهية والانتقام".

وأكدت أن الشرطة الإسرائيلية "واجهت صعوبة في السيطرة على مثيري الشغب (المستوطنين)، وطلبت من التجار الفلسطينيين إغلاق المحلات التجارية".

من جانبها، قالت نقابة الصحفيين الإسرائيليين، في بيان، ردا على الاعتداءات على المراسلين: "النقابة تأخذ الهجمات على محمل الجد، وتدعو الشرطة إلى التصرف بحزم لحماية جميع الصحفيين".

وطالبت بـ"مقاضاة المهاجمين، وبذل كل جهد لوقف ظاهرة مهاجمة الصحفيين على الفور وعدم تكرار ذلك". (الأناضول)