غوتيريش: في حالة المناخ نحن الخطر ونحن الحل

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن البشر لا يواجهون فقط خطر التغير المناخي، بل يشكلون الخطر أيضًا، مشيرًا إلى أن الحل يكمن أيضًا في أيدي البشر.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء خلال فعالية احتضنها المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي في مدينة نيويورك بمناسبة "اليوم العالمي للبيئة".

وأشار إلى آخر البيانات الصادرة من مرصد كوبرنيكوس لتغير المناخ التابع للمفوضية الأوروبية، والتي أظهرت أن أيار 2024 كان الأشد حرارة على الإطلاق، وهو ما يمثل 12 شهرا متتالية من أشد الشهور حرارة على الإطلاق.

وقال غوتيريش: "إننا مثل النيزك الذي قضى على الديناصورات، نُحدث تأثيرا أكبر مما ينبغي".

وأضاف: "في حالة المناخ، لسنا نحن الديناصورات. إنما نحن النيزك. فلسنا فحسب في خطر، إننا نحن الخطر، لكننا أيضًا الحل".

ولفت غوتيريش، إلى أنه بعد ما يقرب من عشر سنوات على اعتماد اتفاق باريس، فإن هدف الإبقاء على الاحترار العالمي على المدى الطويل في حدود 1.5 درجة مئوية "معلق بخيط رفيع".

وتابع: "الحقيقة أن الانبعاثات العالمية ينبغي أن تنخفض بنسبة 9 بالمئة كل عام حتى 2030 للحفاظ على إمكانية الإبقاء على الاحترار في حدود 1.5 درجة مئوية. لكنها بدلا من ذلك تنحو منحى خاطئا".

وشدد غوتيريش، على أنه حتى اليوم "نحن ندفع حدود الكوكب إلى حافة الهاوية، إذ نحطم أرقاما قياسية في درجات الحرارة العالمية ونحصد ما زرعناه". (الأناضول)