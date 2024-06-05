غالانت: أي مفاوضات مع حماس لن تجرى إلا تحت النار

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، إن أي مفاوضات مع حركة حماس لن تجرى إلا تحت إطلاق النار.

جاء ذلك في تصريح عقب جولة استطلاعية على متن مقاتلة بسماء قطاع غزة ومناطق أخرى بإسرائيل، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

وذكر غالانت أنه أجرى جولة استطلاعية صباح اليوم على متن مقاتلة "إف 15"، وشاهد جميع القطاعات القتالية للجيش الإسرائيلي، سواء في الشرق أو الجنوب، أو في قطاع غزة، أو عند الحدود مع لبنان.

وأضاف متباهيا بحجم الدمار الناجم عن القصف الإسرائيلي: "يمكنك أن ترى بوضوح أداء القوات الجوية، فالهجمات وأعمدة الدخان في الأماكن التي تظهر فيها هجمات الجيش الإسرائيلي واضحة للعيان، سواء في قطاع غزة أو في الشمال (داخل لبنان)".

وأضاف: "نحن في عملية نواصل من خلالها سحق العدو، وأي مفاوضات مع حماس لن تجرى إلا تحت إطلاق النار". (الأناضول)