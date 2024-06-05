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أردوغان: الدفاع عن أشقائنا الفلسطينيين يعني الدفاع عن الإنسانية

Lebanon 24
05-06-2024 | 13:32
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الدفاع عن الفلسطينيين يعني أيضا الدفاع عن الإنسانية والسلام والعدالة.

 جاء ذلك في كلمة، الأربعاء، خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز الأناضول للإعلام بنسخته الثامنة، في العاصمة أنقرة.

 وقال أردوغان "عندما ندافع عن أشقائنا الفلسطينيين، فإننا في الواقع ندافع عن الإنسانية، وعن السلام والعدالة والحرية".

 وأضاف "من واجبنا الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني أن نعرب عن سخطنا على هذه الحالة الهستيرية التي تُختبر فيها إنسانيتنا وإسلامنا".

 وأشار إلى أن "من يحاولون إعطاءنا دروسا في حرية الصحافة منذ سنوات، نرى أنهم لا يتحدثون شيئا حول ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأفاد أن الذين يتجاهلون الإبادة الجماعية في غزة لن يتمكنوا من محو الوصمة السوداء التي التصقت بجباههم.

 وفي سياق آخر، أشاد أردوغان بشجاعة مراسلي وكالة الأناضول وقناة تي آر تي في نقل تفاصيل جرائم القتل بغزة. (الأناضول)

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