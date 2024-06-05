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بن غفير يزعم أن القدس والأقصى لليهود

Lebanon 24
05-06-2024 | 14:04
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زعم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الأربعاء، أن القدس والمسجد الأقصى وما سماه "النصر المطلق" هو لليهود، في تواصل لتصريحاته المتطرفة والاستفزاية خلال الفترة الأخيرة.

 جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بن غفير، خلال مشاركته في "مسيرة الأعلام" التي سمح بها في باب العامود بالقدس الشرقية، نشر فحواها لاحقا بحسابه عبر منصة "إكس".

وزعم بن غفير: "في هذا اليوم السعيد والمعقد في آن واحد، نوجه رسالة إلى حماس من هنا: القدس لنا، وباب العامود لنا، وجبل الهيكل (المسجد الأقصى) لنا، والنصر المطلق لنا".

 ودعا "رئيس الوزراء (نتنياهو) لأن يكون قويا".

وأضاف: "لن نستسلم أو نتراجع، ولن نتوقف، وسوف ننتصر". (الأناضول)

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