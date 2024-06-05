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إقتصاد

الأسهم الأوروبية تقفل على ارتفاع مساء اليوم

Lebanon 24
05-06-2024 | 14:45
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أقفلت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، مساء اليوم الأربعاء، بقيادة أسهم التكنولوجيا ومع تحول التركيز إلى قرار البنك المركزي الأوروبي عن سعر الفائدة الذي يصدر غدا.



وتصدر قطاع التكنولوجيا الزخم محققا مكاسب 3.7 بالمئة في أفضل أداء في يوم واحد منذ أكثر من أربعة أشهر.
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وقفز سهم "إيه.إس.إم.إل" بنسبة 8.1 بالمئة بعد أن استشهد تقرير تحليلي لشركة جيفريز بتصريحات للمدير المالي روجر داسن عبر فيها عن يقينه من تلقي طلبيات من تي.إس.إم.سي، وهي من كبار العملاء، في الأرباع المقبلة.


وارتفعت أسهم أخرى ذات صلة بالرقائق مثل سهمي بي.إي سيميكونداكتور إنداستريز وإيه.إس.إم.آي، اللذين تقدما 4.7 بالمئة لكل منهما.


اما مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي فأغلق مرتفعا بنسبة 0.8 بالمئة بعد انخفاضه نحو 0.5 بالمئة في الجلسة الماضية.


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