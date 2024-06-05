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اجتماع قطري مصري مع أعضاء من "حماس" لبحث هدنة غزة

Lebanon 24
05-06-2024 | 15:30
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اجتمع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل مع أعضاء من حركة «حماس» في الدوحة اليوم، لبحث الهدنة في غزة، وفق مصدر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» مطلع على المفاوضات.

 وقال المصدر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، شرط عدم الكشف عن هويته؛ نظراً لحساسية المحادثات، إن الاجتماع هدف "لمناقشة اتفاق هدنة في غزة ومبادلة الرهائن والأسرى".

يتوقع أيضاً أن يزور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام برنز، قطر، لمواصلة العمل مع الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف طلاق النار.

 وأفاد موقع «أكسيوس» الإخباري بأن المستشار الخاص للبيت الأبيض للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، سيتوجّه إلى القاهرة. وذكر الموقع، نقلاً عن مصدر في الإدارة الأميركية، أن الحديث حالياً هو عن تكثيف الضغوط «لتحقيق اختراق». (الشرق الأوسط)

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