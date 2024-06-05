Advertisement

عربي-دولي

بوتين: ما لا يقل عن 30 صحفيا روسيا قتلوا في أوكرانيا

Lebanon 24
05-06-2024 | 16:15
A-
A+
Doc-P-1208333-638532255203980354.jpg
Doc-P-1208333-638532255203980354.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ما لا يقل عن 30 صحفيا روسيا قتلوا في منطقة في منطقة العمليات القتالية في أوكرانيا.

 وقال بوتين  خلال لقائه مع مدراء وكالات أنباء عالمية كبرى في بطرسبورغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي يوم الأربعاء،: "لقد قتل ما لا يقل عن ثلاثين شخصا، قتل صحفيونا، ولا أحد يمنحنا الفرصة للتحقيق فيما حدث لهم". 

وفي نيسان صرح النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن أوكرانيا تتفاخر علانية بتورطها في قتل الصحفيين الروس لافتا إلى أن الغرب يتعمد غض النظر عن ذلك.

 وشدد على أن جرائم قتل الصحفيين المخطط لها بدم بارد تؤكد فقط الطبيعة القبيحة لنظام فلاديمير زيلينسكي النازي الجديد الذي فتح مطاردة حقيقية لممثلي المجال الإعلامي الروسي الذين يتمتعون بكافة حقوق المدنيين.

 وأكد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تعليق على مصرع مراسل حربي لقناة "إزفيستيا" الروسية، أن المنظمة الأممية تعارض استهداف الصحفيين.

 وقال حق في تصريح صحفي: "نحن ضد قتل أي صحفي ونعتقد أنه ينبغي التحقيق (في أي حوادث قتل لهم) بشكل كامل".

(روسيا اليوم)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:02 | 2024-06-05
17:23 | 2024-06-05
16:35 | 2024-06-05
16:00 | 2024-06-05
15:30 | 2024-06-05
15:28 | 2024-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24