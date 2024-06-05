من الأفضل بالنسبة لروسيا بايدن أم ترامب؟.. بوتين يجيب

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن "لا فرق بالنسبة الى روسيا سواء فاز جو بايدن أو دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية هذا العام.ولدى سؤاله خلال مؤتمر صحافي مع وسائل إعلام أجنبية عما يمكن أن يعنيه فوز أي من المرشحين بالنسبة إلى العلاقات الأميركية الروسية، رد بوتين قائلاً: في المجمل، ليس هناك فرق".وقال: "لا نعتقد أنه بعد الانتخابات، سيتغير شيء ما حيال روسيا وفي السياسة الأميركية".واعتبر بوتين أن "من السخف الاعتقاد أن المرشح ترامب سيكون أكثر تسامحاً حيال موسكو".ورأى بوتين أيضا أن "المتاعب القضائية لترامب الذي أدين جنائيا، هي نتيجة تجاذب سياسي داخلي بين الديمقراطيين والجمهوريين قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثانيوأوضح أنه "من المؤكد في العالم أجمع أن الملاحقات بحق ترامب، وخصوصاً أمام المحاكم حول اتهامات تطورت استنادا الى أحداث وقعت قبل أعوام، من دون أدلة مباشرة، هي ببساطة استخدام للسلطة القضائية في إطار تجاذب سياسي داخلي".