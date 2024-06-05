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عربي-دولي

من الأفضل بالنسبة لروسيا بايدن أم ترامب؟.. بوتين يجيب

Lebanon 24
05-06-2024 | 18:02
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن "لا فرق بالنسبة الى روسيا سواء فاز جو بايدن أو دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية هذا العام.
ولدى سؤاله خلال مؤتمر صحافي مع وسائل إعلام أجنبية عما يمكن أن يعنيه فوز أي من المرشحين بالنسبة إلى العلاقات الأميركية الروسية، رد بوتين قائلاً: في المجمل، ليس هناك فرق".
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وقال: "لا نعتقد أنه بعد الانتخابات، سيتغير شيء ما حيال روسيا وفي السياسة الأميركية".

واعتبر بوتين أن "من السخف الاعتقاد أن المرشح ترامب سيكون أكثر تسامحاً حيال موسكو".

ورأى بوتين أيضا أن "المتاعب القضائية لترامب الذي أدين جنائيا، هي نتيجة تجاذب سياسي داخلي بين الديمقراطيين والجمهوريين قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني
وأوضح أنه "من المؤكد في العالم أجمع أن الملاحقات بحق ترامب، وخصوصاً أمام المحاكم حول اتهامات تطورت استنادا الى أحداث وقعت قبل أعوام، من دون أدلة مباشرة، هي ببساطة استخدام للسلطة القضائية في إطار تجاذب سياسي داخلي".
وأكد بوتين أن "إدارة بايدن ترتكب الخطأ تلو الآخر على صعيد السياستين الدولية والداخلية".

وأشار بوتين إلى أن "مع ما يحصل في الولايات المتحدة في إطار التجاذب السياسي الداخلي، إنهم يحرقون من الداخل، دولتهم ونظامهم السياسي. يحرقون من الجذور قيادتهم المزعومة في مجال الديمقراطية".

وتابع: "العالم يجب أن يكون متعدد الأقطاب والاحتكار يجب أن ينتهي".

وأكد أن "الولايات المتحدة لا تريد لروسيا أن تنجح في أي مجال".
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