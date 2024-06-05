في غزة.. شهداء في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين (فيديو)

أعلن المكتب الإعلامي لحماس في غزة إن 27 شخصا على الأقل استشهدوا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم الخميس.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء جراء القصف الإسرائيلي على المدرسة.

#عاجل / ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين ارتقوا جراء قصف الاحتلال مدرسة السردي التي تؤوي نازحين بمخيم ٢ في النصيرات وسط القطاع إلى 18 شهيدا pic.twitter.com/2lQSgHb5x8 — خبرني - khaberni (@khaberni) June 5, 2024 Advertisement

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن قوات إسرائيلية استهدفت مدرسة "السردي" في مخيم النصيرات، والتي تأوي آلاف النازحين، ما أدى لاستشهاد 32 شخصا على الأقل، وإصابة العشرات، بينهم عدد من الإصابات الخطيرة، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.