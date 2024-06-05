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عربي-دولي

بوتين يتوّعد بتسليح "أطراف ثالثة" لضرب أهداف غربية في هذه الحالة!

Lebanon 24
05-06-2024 | 23:15
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في حال أجاز الغرب لأوكرانيا أن تضرب روسيا بصواريخ بعيدة المدى، توّعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء بتقديم أسلحة إلى دول ثالثة تستخدمها لضرب المصالح الغربية.

وقال بوتين خلال لقائه مندوبي وكالات أنباء أجنبية: "إذا كان أحد يعتقد أنه يمكن تقديم أسلحة مماثلة في منطقة المعارك لضرب أراضينا لماذا لا يكون لنا الحق في إرسال أسلحتنا من الطراز نفسه إلى مناطق في العالم توجه فيها ضربات إلى منشآت حساسة تابعة للدول التي تتحرك ضد روسيا؟".
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وحذر بوتين ألمانيا من أن استخدام أوكرانيا لأسلحتها في ضرب أهداف داخل روسيا سيكون بمثابة "خطوة خطيرة" وسيدمر العلاقات بين برلين وموسكو.

واعتبر بوتين أن تقديم أسلحة من جانب الغرب لأوكرانيا من شأنه أن يزيد من تقويض الأمن الدولي.

وأضاف بوتين: "سيمثل ذلك مشاركتهم المباشرة في الحرب ضد الاتحاد الروسي، ونحن نحتفظ بالحق في التصرف بنفس الطريقة".

وقال: إن تسليم الدبابات الألمانية إلى أوكرانيا كان بمثابة صدمة للكثيرين في روسيا. الآن إذا استخدموا صواريخ لضرب منشآت على الأراضي الروسية فإن ذلك سيدمر العلاقات الروسية الألمانية بالكامل.

وحث الدول على عدم عرقلة عملية السلام في أوكرانيا، وقال: "لقد أخبرت بايدن أنه إذا كنتم تريدون وقف الحرب في أوكرانيا فعليكم وقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة."(سكاي نيوز)



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