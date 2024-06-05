قطر تلقت ردا أوليا إيجابيا من حماس على مقترح بايدن.. "نيويورك تايمز" تكشف

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كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول إن قطر تلقت ردا أوليا إيجابيا من حماس على مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف النار بغزة.كما ذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ نوابا بالكنيست انفتاحه على وقف الحرب لـ6 أسابيع.يأتي ذلك فيما كشف موقع "أكسيوس" الأميركي نقلا عن مصدرين مطلعين، أن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس الاستخبارات المصرية عباس كامل، التقيا كبار مسؤولي حماس، الأربعاء، لمناقشة مقترح وقف القتال في غزة وتبادل الرهائن.ويأتي الاجتماع بعد أقل من أسبوع من تلقي حماس المقترح، الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن للعالم، وسط مخاوف من أن التصريحات العلنية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تقوض المحادثات.ويتعرض نتنياهو لضغوط كبيرة من طرفي ائتلافه، ففي حين تهدد الأحزاب اليمينية المتطرفة بإسقاط الحكومة إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن أحزاب اليمينية الوسطية تضغط عليه للمضي قدما وتجاهل التهديدات.وقالت كل من قطر ومصر، وهما الوسيطان الرئيسيان في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، إن رد الحركة الفلسطينية على خطاب بايدن كان إيجابيا، لكن الحركة لم تقدم بعد ردا رسميا على المقترح.وذكر مصدر مطلع على اللقاء الذي أجري أمس الأربعاء، لموقع أكسيوس، أنه لم يتم تحقيق انفراجة حتى الآن، وأن الجهود للتوصل إلى اتفاق مستمرة.وذكر رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، أمس الأربعاء، أن الحركة ستدرس بجدية وإيجابية أي اقتراح يقوم على إنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.(العربية)