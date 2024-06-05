الشرطة الأميركية تستعد لسحب رخصة السلاح من ترامب

أعلنت الشرطة الأميركية في نيويورك أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد يفقد رخصة حمل السلاح بعد أن أدانته هيئة محلفين بتهمة تزوير سجلات تجارية.

وذكرت شبكة CNN نقلا عن مسؤول كبير في الشرطة أن "إدارة شرطة نيويورك تستعد لسحب رخصة السلاح الخاصة بالرئيس السابق دونالد ترامب".

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وأشارت إلى أنه تم تعليق رخصة ترامب في 1 نيسان 2023 بعد توجيه الاتهام إليه في نيويورك.

وقام الرئيس الأميركي السابق بتسليم قطعتين من الأسلحة الثلاثة التي كان يملكها إلى الشرطة، وتم نقل السلاح الأخير بشكل قانوني إلى فلوريدا.

ومع ذلك، بعد إدانة ترامب في محكمة نيويورك، فإن حيازته وحمله للأسلحة قد ينتهك عددا من القوانين الفيدرالية وقوانين الولاية.

وأكدت CNN أن "حيازة سلاح ناري من قبل مجرم مدان هي جريمة فيدرالية".

وكانت هيئة محلفين قد أصدرت في السابق أحكاما بالإدانة في جميع التهم الـ34 الموجهة ضد ترامب في قضية تزوير سجلات الأعمال التجارية.

ويحق للسياسي الطعن في هذا القرار، ولا يحرمه من حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية. (سكاي نيوز)