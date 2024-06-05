انتصار لترامب.. محكمة تؤجل النظر بقضية التدخل بالانتخابات هذا ما قررته

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قررت محكمة الاستئناف في جورجيا إيقاف إجراءات المحاكمة في قضية تخريب انتخابات الولاية لعام 2020 ضد الرئيس الأميركي السابق ترامب إلى شهر تشرين الأول ، بما في ذلك ما إذا كان بإمكان المدعية العامة لمقاطعة فولتون فاني ويليس يمكنها البقاء في القضية من عدمه.ومن المرجح الآن أن تتوقف الإجراءات في هذه القضية مؤقتًا حتى تشرين الأول على الأقل، عندما من المقرر أن تستمع محكمة الاستئناف إلى المرافعات الشفهية بشأن محاولة ترامب تنحية المدعية العامة فاني ويليس.ويعتبر توقف الإجراءات نصرا لترمب، حيث من غير المرجح أن يتم عرض قضية جورجيا على المحكمة قبل انتخابات نوفمبر.ويمعنى آخر فهو فوز آخر لترامب، الذي دين بـ 34 تهمة جنائية في نيويورك الأسبوع الماضي، حيث حاول بقوة تأخير إجراءات المحكمة في قضاياه الجنائية إلى ما بعد انتخابات 2024 وفقا لموقع أكسيوس.وفي الشهر الماضي، وافقت محكمة الاستئناف في جورجيا على مراجعة حكم المحكمة الابتدائية الذي سمح لويليس بمواصلة النظر في القضية.وجادل ترامب والعديد من المتهمين الآخرين في القضية بأن علاقة ويليس مع المدعي الخاص آنذاك ناثان واد تسببت في تضارب المصالح. وانتقدت ويليس الاتهامات ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية.وحددت المحكمة الرابع من أكتوبر موعدًا مبدئيًا للمرافعات الشفوية بشأن استئناف ترامب لاستبعاد ويليس.وبعد معركة قضائية طويلة، حكم القاضي سكوت مكافي في آذار الماضي بأن ويليس يمكنها البقاء في قضية جورجيا إذا تنحى وايد، وهو ما فعله في نفس اليوم.واعترفت ويليس بعلاقتها مع وايد، لكنها نفت أن تكون قد خلقت أي تضارب في المصالح المالية أو الأخلاقية.ويعد أمر محكمة الاستئناف بجورجيا هو أحدث تأخير في إجراءات المحكمة التي فاز بها ترامب، الذي دين أربع مرات عبر ولايات قضائية مختلفة، بينما كان يكافح لحل مشاكله القانونية.ومن المرجح بشكل متزايد أن تكون محاكمة ترامب الجنائية في نيويورك، والتي دانته الأسبوع الماضي بـ 34 تهمة جنائية، هي المحاكمة الوحيدة التي قد تنتهي قبل انتخابات تشرين الثاني المقبل. (العربية)